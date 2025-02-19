Meteoroloji açıkladı: 19 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 19.02.2025 - 08:16

Güncelleme: 19.02.2025 - 08:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle güney, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL 3°C, 7°C

Sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ 1°C, 4°C

Kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerin ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 7°C, 12°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MERSİN 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu ile Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KAYSERİ 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 0°C

Çok bulutlu, aralık kar yağışlı

SİNOP 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 5°C

Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -10°C, 0°C

Kar yağışlı

ERZURUM -6°C, 1°C

Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 3°C, 9°C

Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -6°C, 7°C

Öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 14°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 12°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 5°C, 8°C

Öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı