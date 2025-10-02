Meteoroloji açıkladı: 2 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 20°C, 29°C
Öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
BURDUR 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 29°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 6°C, 15°C
Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu