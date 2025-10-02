Meteoroloji açıkladı: 2 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 18°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C

Öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

BURDUR 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 29°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 6°C, 15°C

Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu