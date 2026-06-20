Meteoroloji açıkladı: 20 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Afyonkarahisar, Muğla, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 16°C, 28°C

Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 19°C, 31°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 18°C, 30°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 21°C, 32°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 29°C

Öğle saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 13°C, 26°C

Öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 26°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 29°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 26°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 24°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 28°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 17°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu