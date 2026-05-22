Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji açıkladı: 22 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 22 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

22.05.2026 07:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meteoroloji açıkladı: 22 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Mayıs Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; Batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 15°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 21°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 15°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 20°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 10°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İlgili Konular: #meteoroloji #hava durumu #Sıcaklık #sağanak yağış

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise; Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
AKOM gün gün uyardı: İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak?
AKOM gün gün uyardı: İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20 Mayıs Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları uzun sürecek ve şiddetli yağışların hakim olacağı bir sisteme karşı uyardı. Bahar aylarının sonlarına yaklaşırken, megakenti tam bir haftalık yağmur mesaisi bekliyor.