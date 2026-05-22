Meteoroloji açıkladı: 22 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; Batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 15°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 21°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 15°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 20°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 10°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı