Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 23.12.2024 - 07:17

Güncelleme: 23.12.2024 - 07:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Afyonkarahisar haric), Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van haric), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın batıs, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI



Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI



Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadenizde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova ve İstanbul'un aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar haric) aralıklı sağanak ve kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren batısında kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusu ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Iğdır ve Van haric) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur, kuzey ve doğusunda kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı