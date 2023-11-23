Meteoroloji açıkladı: 23 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 22°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 22°C
Parçalı bulutlu
BURDUR 17°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ARTVİN 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ERZURUM 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli
HAKKÂRİ 9°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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