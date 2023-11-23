Meteoroloji açıkladı: 23 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Yayınlanma: 23.11.2023 - 08:18

Güncelleme: 23.11.2023 - 08:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 22°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 22°C

Parçalı bulutlu

BURDUR 17°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ARTVİN 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

HAKKÂRİ 9°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C

Parçalı ve az bulutlu