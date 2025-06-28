Meteoroloji açıkladı: 28 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE 22°C, 33°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°C

öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 9°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 19°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KARS 7°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık