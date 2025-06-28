Meteoroloji açıkladı: 28 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 22°C, 33°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 9°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS 7°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık