Meteoroloji açıkladı: 28 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleri ile İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve (Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, (İzmir hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 19°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri, yarın öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, (Antalya merkez hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 13°C, 23°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 10°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,yarın öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya çevrelerinin, yarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 21°C

Parçalı ve bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu