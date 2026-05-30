Meteoroloji açıkladı: 30 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Bolu dışında), Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleri ile Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye, Trabzon, Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye, Trabzon, Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 23°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 18°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 15°C, 24°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 27°C

Parçalı bulutlu