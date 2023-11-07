Meteoroloji açıkladı: 7 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Kasım 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Doğu Karadeniz kıyı illerinde sağanak yağış bekleniyor. Çok sayıda ilde sis etkili olurken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üstünde seyredeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu
VAN °C, 15°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
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