Meteoroloji açıkladı: 8 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Sakarya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Karaman, Çankırı, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Sakarya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Karaman, Çankırı, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Yağışların, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgarın, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
TOZ TAŞINIMI
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 12°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Güney Ege'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslor mevkii, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırşehir, Karaman ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 13°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 12°C, 20°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 16°C, 21°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 19°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 17°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 29°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 17°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 31°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MARDİN 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT 14°C, 27°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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