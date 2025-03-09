Meteoroloji açıkladı: 9 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 09.03.2025 - 07:11

Güncelleme: 09.03.2025 - 07:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI



Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rügarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık