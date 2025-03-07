Meteoroloji açıkladı: 7 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mart Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 5°C, 18°C
Az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 8°C, 23°C
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık
İZMİR 9°C, 21°C
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık
MUĞLA 6°C, 22°C
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -12°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -9°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
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