Meteoroloji açıkladı: 7 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:12

Güncelleme: 07.03.2025 - 09:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 15°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 18°C

Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 8°C, 23°C

Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık

İZMİR 9°C, 21°C

Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık

MUĞLA 6°C, 22°C

Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 12°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -9°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık