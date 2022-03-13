Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak, Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, ülke genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: 1 °C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlı
İstanbul: 3 °C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
İzmir: 9 °C
Parçalı bulutlu
Adana: 11 °C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Antalya: 11 °C
Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 5 °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Trabzon: 4 °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor)
Erzurum: -3 °C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Diyarbakır: 7 °C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
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