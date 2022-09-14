Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı artıyor
Meteoroloji, merakla beklenen 14 Eylül hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan son rapora göre hava sıcaklığı 15 Eylül Perşembe gününden itibaren artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin güney ilçeleri ile Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
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