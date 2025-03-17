Meteoroloji açıkladı: Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra başlayıp yarın gece yarısına kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulundu.
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için bugün öğleden sonra başlayacak ve yarın gece yarısına kadar 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, "Salı günü öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #Rüzgar #Marmara
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