Meteoroloji'den ve AKOM'dan İstanbul için uyarılar art arda: 10 gün etkili olacak

07 Haziran 2022 Salı, 16:00

İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri ile Çorum çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 17.00'ye kadar süreceği tahmin ediliyor.

Çorum çevrelerindeki gök gürültülü sağanağın ise akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM DA UYARDI

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da serin havanın 16 Haziran'a kadar sürmesi, sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri dışında hafta boyunca mevsim normallerinin 1-3 derece altında, 22-25 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde görülen yerel yağmurların, yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. 17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.