Meteoroloji alarm verdi: THY 38 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle yarın yapacağı 38 seferini iptal etti.

Meteoroloji alarm verdi: THY 38 seferini iptal etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 16:01

İstanbul’da yarın etkili olacak yağış nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi/Kriz Merkezi (MADKOM) tarafından açıklama yapılmıştı.

Bu durum üzerine Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı’ndan varışlı ile kalkışlı 38 seferini iptal olduğunu açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u içhat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz."


Etiketler: #THY #Sefer #sefer iptali

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