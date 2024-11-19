THY'den yeni sefer iptali

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a dönüş seferini iptal etti.

THY'den yeni sefer iptali
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:03

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi yapılamadı.

THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.


Etiketler: #THY

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