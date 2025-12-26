Meteoroloji'den Aydın için 'zirai don' uyarısı!

Aydın Valiliği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilerek, iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde ise orta kuvvette zirai don görülebileceği bildirildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan sıcaklık tahmin tablosuna göre; Nazilli, Germencik, Karacasu, Bozdoğan, Buharkent ve Çine gibi ilçelerde Pazar ve Pazartesi günleri gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesi beklenirken; Çine, Karacasu, İncirliova ve Koçarlı'da sıcaklıkların eksi 3 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Merkez ilçe Efeler ile Kuşadası, Didim ve Söke gibi ilçelerde ise sıcaklıkların nispeten daha yüksek seyretmesi beklenirken, bu bölgelerde zirai don riskinin düşük seviyede olacağı öngörülüyor.

Kısa süreli de olsa ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle hassas ürünlerde zarar oluşturabileceğine dikkat çeken yetkililer, üreticilerin don tehlikesine karşı ürün bazlı önlemleri almaları, erken uyarıları takip etmeleri ve mümkün olan alanlarda koruyucu tedbirleri uygulamalarının büyük önem taşıdığını belirtti.