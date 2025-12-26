Meteoroloji'den Aydın için 'zirai don' uyarısı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.12.2025 15:53:00
İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın il genelinde zirai don riski bulunduğunu, 28 Aralık Pazar sabahından başlayarak 30 Aralık Salı sabahına kadar etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle, özellikle tarımsal üretim yapılan bölgelerde üreticilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Aydın Valiliği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilerek, iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde ise orta kuvvette zirai don görülebileceği bildirildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan sıcaklık tahmin tablosuna göre; Nazilli, Germencik, Karacasu, Bozdoğan, Buharkent ve Çine gibi ilçelerde Pazar ve Pazartesi günleri gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesi beklenirken; Çine, Karacasu, İncirliova ve Koçarlı'da sıcaklıkların eksi 3 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Merkez ilçe Efeler ile Kuşadası, Didim ve Söke gibi ilçelerde ise sıcaklıkların nispeten daha yüksek seyretmesi beklenirken, bu bölgelerde zirai don riskinin düşük seviyede olacağı öngörülüyor.

Kısa süreli de olsa ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle hassas ürünlerde zarar oluşturabileceğine dikkat çeken yetkililer, üreticilerin don tehlikesine karşı ürün bazlı önlemleri almaları, erken uyarıları takip etmeleri ve mümkün olan alanlarda koruyucu tedbirleri uygulamalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

