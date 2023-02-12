Meteoroloji, deprem bölgelerindeki hava durumu raporunu paylaştı

Meteoroloji, deprem bölgelerinde soğuk havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı. Bölgede sıcaklıkların, eksi 9 ile 14 derece arasında değişeceği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 09:24
Meteoroloji, deprem bölgelerindeki hava durumu raporunu paylaştı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkıma yol açtığı 10 kentte, yurttaşlar soğuk hava ile de mücadele ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgeye ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, bugün bölgede sıcaklıklar eksi 9 ile 14 derece arasında değişecek, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Soğuk havanın etkisini sürdüreceği aktarılırken, büyük yıkımın yaşandığı şehirlerde hava durumu şu şekilde:

Kahramanmaraş -2/8

*Malatya -9/-1

*Adıyaman -3/7

*Gaziantep -3/8

*Adana 2/14

*Osmaniye 0/13

*Hatay 1/12

*Kilis 0/9

*Şanlıurfa 0/9

*Diyarbakır -5/7


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