Meteoroloji duyurdu: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:51
Meteoroloji duyurdu: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı!
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Genel müdürlükten yapılan açıklamada, bugünden 5 Mart Salı saat 10.00'a kadar Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Bölgede yaşayanların bu nedenle dikkatli ve tedbirli olması istendi.


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