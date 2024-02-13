Yunan kayakçı Konstantinos Momtsis çığ altında kalarak hayatını kaybetti!

Yunan kayakçı Konstantinos Momtsis, Bulgaristan'da kayak yaparken çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:56
Yunan kayakçı Konstantinos Momtsis çığ altında kalarak hayatını kaybetti!
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Yunanistan’ın dünyaca ünlü kayakçılarından ve dağcılarından 36 yaşındaki Konstantinos Momtsis, gittiği Bulgaristan’da kayak yaparken bir grup kayakçı ile çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü kayakçı, kayak eğitmeni ve dağcı 36 yaşındaki Konstontinos Momtsis bir grup kayakçı ve dağcı ile birlikte Bulgaristan’ın Markujik kentindeki Boroviç kayak pistinde kayak yapıyordu.Bir grup kayakçı ile birlikte inişe geçen Momtsis ve üç arkadaşı arkalarından gelen dev çığın altında kaldı.

150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki çığın altında kalan 4 kayakçıdan 3’ü arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Ancak Momtsis’in cesedi saatler sonra bulunabildi.

'KAYAKÇILARDAN BİRİ YATAY HAREKET ETTİ'

Kurtarma ekibi lideri Steufan Hristov, “Momtsis ve yanındakileri pistin en zor bölgesinden çok dik bir açıdan inerken gördük. Sırt çantaları ve GPS aletleri yoktu olsa çok daha erken bulabilirdik. İniş sırasında kayakçılardan biri yatay olarak hareket etti bunu yapmamalıydı, bu hareket arkalarından çığ oluşmasına neden oldu. Arkalarından gelen 2 metre kalınlığındaki çığın altında kaldılar” dedi.

Momtsis’in ani ölümü Yunanistan’da şok etkisi yarattı. Cenazesinin yaşadığı Florina kentine gönderildiği belirtildi.


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