Meteoroloji duyurdu: Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a karın ne zaman yağacağı araştırılıyor. Sonbahardan kışa doğru geçiş başladı; ülke genelinde sıcaklıklar düştü. Peki, Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji duyurdu: Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:01

Milyonlarca İstanbullu ilk karın ne zaman yağacağını merak ediyor. Sonbahar sıcaklıkları, yerini yavaş yavaş kış soğuklarına bırakmaya hazırlanıyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteorolojinin yaptığı 5 günlük tahminlere göre; 19-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da kar beklenmiyor. Ancak 19 ve 21 Kasım'da ülkenin Doğu tarafındaki bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor.

BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tahminlerine göre; 19 Kasım Salı günü Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt ve Van'da kar yağacak. 20 Kasım Çarşamba günü ise yalnız Bitlis'te kar yağışı bekleniyor.


Etiketler: #kar ne zaman yağacak #kar yağışı

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