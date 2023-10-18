Meteoroloji il il uyardı... Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak?

Yayınlanma: 18.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 18.10.2023 - 10:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK!

Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

14 İL İÇİN SARI KOD UYARISI!

İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Samsun, Sinop ve Osmaniye için sarı kod uyarısı yapıldı.

İl il hava durumu şöyle:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

ADANA 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA-DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Tunceli, Muş, Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı