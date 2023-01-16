Meteoroloji İzmir için saat verdi!

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:40

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 14:40

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için sarı kodlu uyarı verdi.

Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden etkisini artırarak 19 Ocak sabah saatlerine kadar İzmir genelinde, kuvvetli ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğini bildiren Meteoroloji, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda da uyardı.

Fırtınanın 17 Ocak günü saat 06.00'da başlayıp, 19 Ocak günü saat 09.00'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.