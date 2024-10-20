Meteoroloji kar uyarısı yaptı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak, bölgenin yüksek kesimleri için de yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji kar uyarısı yaptı: O illerde yaşayanlar dikkat!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 13:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bu illerin 1200 metre üzerindeki kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü #sağanak #Kar

İlgili Haberler

Benzin ve motorinde indirim! 20 Ekim akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorinde indirim! 20 Ekim akaryakıt fiyatları
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Ankara'da hırsızlık operasyonu: 13 kişi yakalandı

Ankara'da hırsızlık operasyonu: 13 kişi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler