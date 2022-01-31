Meteoroloji Muğla için uyardı: Yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'da yarın öğle saatlerinden perşembe öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre Muğla'da yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların etkisini artırmasının beklendiği ve perşembe öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak şiddetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.
METRELAREYE 100-200 KG YAĞIŞ
Açıklamada, "Toplamda metrekareye yer yer 100-200 kg yağış düşmesi beklenen ilimizde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.
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