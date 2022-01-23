İstanbul'da özel anaokulu ve kreşler tatil mi? Vali Yerlikaya soru yağmuruna tutuldu

23 Ocak 2022 Pazar, 22:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bugün akşam saatlerinde ise yeniden etkili olmaya başladı. Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.



BAZI KURUMLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl, engelli ile hamile personellerin pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılacağını açıkladı. Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.



MOTOKURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Yerlikaya ayrıca kent genelinde bir sonraki duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkamayacağını duyurdu. Yerlikaya, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU DA UYARDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yurttaşları uyardı. Şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini veren İmamoğlu, haftanın ilk iş günü olan pazartesi sabahına dikkat çekti. İmamoğlu, "Yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın" paylaşımında bulundu.

ÖZEL ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?

İstanbul için yasak, tatil ve uyarlar art arda gelirken Vali Yerlikaya'nın tweetlerinin altında yurttaşların özel anaokulu ve kreşlerin tatil edilip edilmediğini sorması dikkat çekti. İstanbul'da özel anaokulu ve kreşlerin tatil edilip edilmediğine ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.