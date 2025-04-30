Meteoroloji saat verdi... 3 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!

Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas ve Tokat'ta yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji saat verdi... 3 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusu ile öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yurttaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.


Etiketler: #meteoroloji #Rüzgar #sağanak #yağış

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