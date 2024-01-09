Meteoroloji saat verdi: Ankara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:47
Meteoroloji saat verdi: Ankara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Ankara'da halen yer yer devam eden yağışlar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacak.

Yağışlar 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.


Ankara yağış Kuvvetli yağış uyarı

İlgili Haberler

Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı!

Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı!

En Çok Okunan Haberler