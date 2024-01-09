Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı!
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da karla karışık yağmur etkisini göstermeye başladı.
Gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından Beylikdüzü, Sultangazi, Sarıyer ve Çatalca'da kar yağışı rüzgarla birlikte etkili oluyor.
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