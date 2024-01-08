Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Akdeniz ve Ege için kuvvetli yağış, Marmara ve Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:45
Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Akdeniz'in doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra Adana'da ve Mersin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacak.

Batı Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusuyla Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde etkisini artıracak.

Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Yağışlar, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Sel, su baskını, yıldırım, hortum, tipi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


meteoroloji hava durumu

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