Meteoroloji saat verdi... Edirne’nin güneyi için ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı!
Meteoroloji, Edirne’nin güneyi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bu gece saatlerinden itibaren Edirne’nin güneyinde (Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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