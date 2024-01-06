Meteoroloji saat verdi... Edirne’nin güneyi için ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı!

Meteoroloji, Edirne’nin güneyi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 14:20
Meteoroloji saat verdi... Edirne’nin güneyi için ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bu gece saatlerinden itibaren Edirne’nin güneyinde (Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


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