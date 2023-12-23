Meteoroloji saat verdi: Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji; Marmara Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'de ise kuvvetli yağış beklendiği yönünde uyarıda bulundu.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:25
Meteoroloji saat verdi: Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de ise bu akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Sinop'ta kuvvetli yağmur, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

Bolu'nun yüksekleri, Çankırı'nın kuzeyi, Düzce'nin doğu ve yüksekleriyle Zonguldak ve Bartın'ın iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli kar, Kastamonu il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.


açıklama Fırtına Marmara meteoroloji yağış

İlgili Haberler

BUDO duyurdu... 8 sefer iptal edildi!

BUDO duyurdu... 8 sefer iptal edildi!
Türk Hava Yolları olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal etti
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

En Çok Okunan Haberler