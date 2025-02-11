Meteoroloji saat verdi! İstanbul için yeni uyarı: Çok kuvvetli geliyor...
Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'da da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji, İstanbul’un kuzeybatısında bu akşam saat 18.00’den itibaren kuvvetli kar yağışı beklediğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, çarşamba günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışı etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının 1 ila 6°C arasında seyretmesi bekleniyor.
Kar yağışı kentin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklarla etkili olmaya ise devam ediyor.
AKOM’un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak.
Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak.
Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALACAK
Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor.
Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.
BU AKŞAM 18.00'E DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu.
İstanbul’un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.
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