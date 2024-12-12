Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
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AA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesinde devam eden kuvvetli yağışın yarın da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde, yarın öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, 300 metre ve üzeri rakımlı yüksek kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzlukların yanı sıra, kar yağışının etkili olacağı dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi riskler de oluşabilir. Vatandaşların, bu tür olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.


Etiketler: #doğu karadeniz #Kar #sağanak yağış #Kuvvetli yağış

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