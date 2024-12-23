Meteoroloji saat verdi... Kuzey Ege için ‘fırtına’ uyarısı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:03

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:03

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Mnerkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün öğle saatleriden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.