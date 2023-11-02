Fransa'da Ciaran Fırtınası: 1 ölü

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:28

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:28

Fransa'nın kuzey kesimlerinde Ciaran Fırtınası etkili oldu. Bazı noktalarda uyarı seviyesi turuncuya, bazı yerlerde ise kırmızıya yükseltildi. Ülke genelinde çok sayıda havaalanında operasyonlar durdurulurken, tren seferleri de askıya alındı.

Ulaştırma Bakanı Clement Beaune yerel medyaya yaptığı açıklamada, Paris'in kuzeydoğusundaki Aisne bölgesinde bir kamyon şoförünün ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Beaune, "Bu, kırmızı alarmda olmayan bölgelerde bile yollarda çok yüksek risk bulunduğunu gösteriyor" dedi.

Finistere Valisi Alain Espinasse, rüzgarın hızının saatte 207 kilometreye ulaştığı bölgede 2 kişinin hafif yaralandığını, bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışların yasaklandığını duyurdu. Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fırtınanın 1,2 milyon evi elektriksiz bıraktığını aktardı.