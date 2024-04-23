Meteoroloji saat verdi: Rüzgar ve fırtına uyarısı!

Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 17:15
Meteoroloji saat verdi: Rüzgar ve fırtına uyarısı!
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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