Meteoroloji saat verdi: Şiddetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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