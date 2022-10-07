Son dakika... Bu bölgeler dikkat: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve sel uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların Muğla, Antalya, Isparta çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Diğer yandan Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdenizin iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya’nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANTALYA VE MUĞLA İÇİN UYARI
Öğle saatlerinde Antalya’nın batısı (Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ) ile Muğla’nın güneyinde (Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; sabah saatlerinden sonra Isparta çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar’ın doğusu (Dinar, Kızılören, Şuhut, Çay, Sultandağı, Emirdağ, Bolvadin), Burdur’un doğusu (Merkez, Ağlasun, Çeltikçi, Bucak) ve Antalya’nın doğusunda (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Yağışların, öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 27°C
Yağışların, öğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 16°C, 26°C
Sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 20°C
Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinde Konya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 17°C
Sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 18°C
Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
SİVAS 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Sabah saatlerinde Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 19°C, 24°C
Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 22°C
Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri hafif sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 20°C
Cuma sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 29°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 25°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
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