Meteoroloji saat vererek uyardı: O kentte yaşayanlar dikkat!
Antalya için yarın gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu, yurttaşlara dikkatli olma çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.
Kuvvetli yağış, batı kesimlerde yarın akşam saatlerinden sonra, doğuda ise çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bekleniyor.
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