Meteoroloji tarih verdi! Beklenen kar ve yağmur kapıda

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 23:48

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 23:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yurdun hemen hemen her bölgesinde etkisini gösteren yazdan kalma günlerin sona ermesi bekleniyor. Uzun süredir beklenen yağmur ve kar yağışı da hafta sonu itibarıyla yurdun birçok kentini etkisi altına alacak. Özellikle de 28 Ocak Cumartesi günü itibarıyla yurdun birçok yerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yurdun özellikle Batı kesiminde yağmur şeklinde etkisini gösterecek olan yağışların yurdun Doğu kentlerinde ise kar yağışı olarak kendini göstermesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar yağmurun etkisi altında olacak birçok kentte haftanın son iki gününde kar yağışının etkili olmaya başlaması bekleniyor.

Yarın (25 Ocak Çarşamba) yurdun Batı kentlerinde, özellikle de Marmara Bölgesinde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Güneydoğu illerinde açık bir hava hakimken Doğu Anadolu illerinde pus görülmesi bekleniyor. Ege ve İç Anadolu'da ise sis ve pus var.

Yağmurların etkisini göstereceği Batı illerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta sonu itibarıyla Doğu kesiminde ise sıcaklıklar, birçok kentte eksilere düşecek.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması beklenen illerde, Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.