Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji tarih verdi... Hava sıcaklıkları 4-6 derece artacak!

31.03.2026 15:43:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Meteoroloji, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) hava tahmin raporuna göre; bugün Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydeden MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesinin bulunduğunu belirterek, yurttaşları uyardı.

İlgili Konular: #meteoroloji #Sıcaklık

