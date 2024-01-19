Meteoroloji tarih verdi: Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Meteoroloji Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağını belirtirken, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 14:13
Meteoroloji tarih verdi: Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yarın bölgede yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, zamanla havanın soğumasıyla kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.


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