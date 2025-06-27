Meteoroloji tarih verdi... Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak
Tekin, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Hava sıcaklığı 29 Haziran
Pazar Günü yağışla birlikte mevsim normallerinde seyredecek. Türkiye’nin kuzey,
iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında olacak.
3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU
Başkentte Cumartesi ve pazartesi günü yağış beklenmediğini
belirten Tekin, "Hava az bulutlu, açık olacak, fakat Pazar günü ise öğle
saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri
olacak. Cumartesi günü 34 derece olan hava sıcaklığı, pazar günü 25, pazartesi
günü ise 29 derece civarında olacak" dedi.
İSTANBUL’DA PAZAR GÜNÜ SABAH SAATLERİNDE YER YER YAĞIŞ BEKLENİYOR
İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklıklarının mevsim
normallerinde seyredeceğini dile getiren Tekin, "Hava az bulutlu, açık
olacak. Pazar günü ise sabah saatlerinde yağış geçişi olacak. Hava sıcaklığı
Cumartesi günü 31, Pazar 26, Pazartesi günü ise 29 derece civarında
gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
İZMİR'DE KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI UYARI
İzmir’de ise 3 gün boyunca yağış beklenmediğini aktaran
Tekin, Özellikle 3 gün boyunca İzmir'de kuzeyli yönlerden rüzgarın kuvvetli
eseceğini belirtti. Tekin, rüzgarın yer yer saatte hızını 70 kilometre bölü
saate çıkmasını beklediklerini anlatarak, "Vatandaşlarımızın ağaç
devrilmesi, çatı uçması, denizlerde ise fırtınaya karşı tedbirli olmalarını
istemekteyiz" diye konuştu.
"KUVVETLİ YAĞIŞA KARŞI DA VATANDAŞLARIMIZI UYARMAK İSTERİZ"
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, pazar
günü yağışla birlikte özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim
normallerinin altına düşeceğini ve hafta boyunca süreceğini belirten Tekin, şu
ifadeleri kullandı:
"Özellikle cumartesi günü Trakya'da Ordu, Giresun ve
Trabzon iç kesimlerinde yağışları göreceğiz. Pazar gününe bakıldığında yağışlı
sistem ülkemizi etkileyecek. Özellikle pazar günü İstanbul başta olmak üzere
Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz bölge geneli, İç Anadolu ve Doğu
Anadolu'nun kuzeyinde yağışları göreceğiz. Yine Karadeniz'in kıyı kesimlerinde
yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışa karşı da vatandaşlarımızı
uyarmak isteriz."
Pazartesi günü yağışlar doğu kesime geçecek. Orta ve Doğu
Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Samsun-Sinop hattında ve Kastamonu'nun kıyı
kesimlerinde de yağış bekleniyor.
Salı günü itibariyle Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağış
beklenmiyor. Hava parçalı az bulutlu geçecek. Kuzey kesimlerde ise dar alanda
yağış görülecek.