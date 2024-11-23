Meteoroloji tarih vermişti: İstanbul'da mevsimin ilk karı yağmaya başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal'da mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

Meteoroloji tarih vermişti: İstanbul'da mevsimin ilk karı yağmaya başladı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:21

İstanbul’un Anadolu yakasında kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde etkili oluyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Kar yağışı 12.00 saatlerinden itibaren etkisini artırarak görülmeye başladı.

Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi.


Etiketler: #kar yağışı #İstanbul

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