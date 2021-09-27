Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek yağış geliyor

27 Eylül 2021 Pazartesi, 18:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ekim'e kadarki hava durumu ve sıcaklık tahminlerini açıkladı. Buna göre; İstanbul’da bugün 25 derece olan gündüz sıcaklığının 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gece hava sıcaklığı ise 15 derecelere kadar inecek. Nem oranındaki düşüş de dikkat çekerken çarşamba gününden itibaren yağışlar başlayacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek. Ekim ayının ilk gününde rüzgâr kendisini gösterecek.

İstanbul'a ilişkin 4 günlük hava tahminleri şöyle:

28 Eylül: İstanbul’da yarın (salı günü) yağmur beklenmezken gündüz sıcaklık 23 derece, gece sıcaklık 16 derece. Nem oranı yüzde 51-83 arasında. Rüzgârın saatte 25 km hızda esmesi bekleniyor.

29 Eylül: İstanbul’da çarşamba günü sağanak yağmur başlayacak. Sıcaklık 16-21 derece arasında olurken nem oranında hafif bir yükseliş bekleniliyor. Rüzgârın saatte 31 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

30 Eylül: İstanbul’da perşembe günü sağanak yağmur etkisini göstermeye devam edecek. Sıcaklık en yüksek 21 derece, en düşük 16 derece. Nem oranı yüzde 55-77 arasında. Rüzgârın saatte 32 km hızda esmesi bekleniyor.

1 Ekim: Ekim ayının ilk gününde de sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20 derece, gece sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 64-78 arasında. Rüzgârın saatte 35 km hızda esmesi tahmin ediliyor.