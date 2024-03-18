Meteoroloji uyardı! Çarşambadan sonra kar yağışı geliyor

Yurdun çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüleceği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:25
Meteoroloji uyardı! Çarşambadan sonra kar yağışı geliyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkların çarşambaya kadar mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Macit, sıcaklıkların çarşamba gününden sonra ise mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti.

Yurdun doğu kesimlerinde yarın yağış beklendiğini, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağını söyleyen Macit, çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

"KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Macit, çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü doğu kesimlerde devam ettikten sonra ülkemizi terk edecek. Pazar günü sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek."

Gelecek 3 gün boyunca mart ayının adeta kapıdan baktıracağını ifade eden Macit, yurt genelinde gece sıcaklıklarının düşeceğini, iç kesimlerde ise sıcaklıkların sıfırın altına ineceğini söyledi.

İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında kar yağışı beklendiğini dile getiren Macit, "İç Ege, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Doğu Akdeniz'in yükseklerinde kar yağışı bekliyoruz. Vatandaşlar bahar havasına aldanmasın, bu hafta boyunca soğuk hava etkili olacak." dedi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Macit, Ankara'da yarın yağış beklenmediğini ancak çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağını, kar yağışının perşembe ve cuma günü aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

İstanbul ve İzmir'de hafta boyunca yağışların sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, 3 büyükşehirde sıcaklıkların 4-5 derece düşeceğini sözlerine ekledi.


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